МО РФ сообщило об «охоте» СБУ на желающих эвакуироваться с Украины в Россию

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что подразделения Службы безопасности проводят массовые проверки среди местных жителей с целью выявления тех, кто хочет эвакуироваться в Россию. Слова официального представителя российского оборонного ведомства приводит РИА Новости.

Людей постоянно принуждают оправдываться за их стремление получить защиту в России, — сказал Мизинцев.

По словам начальника Национального ЦУ, как только российская сторона огласила статистику по желающим эвакуироваться в Россию, СБУ получила указание «круглосуточно выявлять все звонки», «проводить задержания и аресты, обыски и допросы». Теперь ВС РФ призывают жителей Украины скрывать контакты с Россией, чтобы избежать расправы, отметил военный.

Мы вынуждены теперь всех обращающихся к нам инструктировать, чтобы они немедленно уничтожали все возможные контакты, исходящие звонки и сообщения, которые могут позволить даже малейшим образом заподозрить их в общении с нашим координационным штабом, а также с другими организациями и ведомствами Российской Федерации, — рассказал Мизинцев.

В качестве аргумента представитель Минобороны России процитировал одно из обращений, поступивших военным 12 марта.

Прошу спасти мою сестру с двумя малолетними детьми. Они находятся в Киеве. Маршрут гуманитарного коридора Киев — Чернобыль небезопасен. Боевики не выпускают. Чаты с сестрой в мессенджерах и информация о предоставленных коридорах блокируются украинскими спецслужбами. Сестра выезжать на запад Украины и далее в Польшу и получать статус беженца не хочет. Прошу помочь, — зачитал обращение генерал-полковник, добавив, что «комментарии здесь излишни».

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что число желающих эвакуироваться с территории Украины составляет свыше 2,6 млн человек. За сутки это число возросло почти на 20 тысяч человек.