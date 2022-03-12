Минобороны РФ сообщило о свыше 2,6 млн желающих эвакуироваться с Украины

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что число желающих эвакуироваться с территории Украины составляет свыше 2,6 млн человек. За сутки это число возросло почти на 20 тысяч человек, сообщает ТАСС.

Только за истекшие сутки зафиксировано 19 963 таких обращения, а всего их уже 2 638 989 с конкретными фамилиями и адресами из практически 2 тыс. населённых пунктов Украины, — сказал представитель российского ведомства.

По сообщению Минобороны, в отдельных городах Украины гуманитарная ситуация уже достигла катастрофических масштабов. Так, согласно данным ведомства, в Мариуполе сложилась тяжелейшая гуманитарная ситуация, там насильно удерживаются сотни тысяч людей, включая иностранцев, уточняет РИА Новости.

Гражданское население Украины вынуждено выживать в нечеловеческих условиях, приводит агентство данные МО РФ. Россия предложила 10 гумкоридоров на 12 марта из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя, Украина добавила один в житомирском направлении.

По состоянию на 11 марта Россия за сутки эвакуировала с Украины, из ДНР и ЛНР порядка 35 тысяч человек, передаёт РИА Новости со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева. Отмечается, что эвакуация проходила без участия Киева.