Россия эвакуировала более 35 тысяч человек за сутки без участия Киева

Россия за сутки эвакуировала с Украины, из ДНР и ЛНР порядка 35 тысяч человек, передаёт РИА Новости со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева. Отмечается, что эвакуация проходила без участия Киева.

За сутки без участия украинской стороны из опасных зон различных районов Украины, а также из Луганской и Донецкой народных республик эвакуированы 34 555 человек, из которых 3562 ребёнка, а всего с начала проведения специальной военной операции уже более 223 тысяч человек, из них 50 258 детей, — сообщил Мизинцев.

Он добавил, что границу России пересекли более 23 тысяч частных автомобилей, за сутки — 1249.

Ранее Мизинцев на брифинге сообщил, что эвакуация мирных жителей по гуманитарным коридорам оказалась неэффективной по вине украинской стороны, так как Киев не смог проинформировать население о возможностях эвакуации.

По данным ООН на 11 марта 2022 года, Украину начиная с 4 февраля покинули более 2,5 млн человек. В основном это женщины и дети, выехавшие из страны в Центральную Европу. Украинцев принимают Польша, Словакия, Молдавия, Венгрия и Румыния.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».