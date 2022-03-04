«Многие едут рассудком»: Песков о сенаторе США, призвавшем «убрать» Путина

В условиях крайне напряжённой политической атмосферы не всем удаётся сохранять здравие ума, многие теряют рассудок, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, речь идёт о запредельном нагнетании русофобского припадка, сообщает РИА Новости. Так официальный представитель Кремля прокомментировал призыв американского сенатора Линдси Грэма физически устранить российского лидера.

К сожалению, действительно, в такой крайне напряжённой атмосфере, тем более в таких странах, как США, происходит истеричное, запредельное нагнетание русофобского припадка, я бы сказал. Тут сложно подбирать слова. В эти дни не всем удаётся сохранять трезвость и здравие ума. Многие, к сожалению, «едут» рассудком, — заявил Песков.

Грэм ранее сказал, что человек, который «уберёт этого парня (Путина. — NEWS.ru)», окажет стране и миру большую услугу.

Посольство России потребовало от Соединённых Штатов Америки официально объяснить и осудить высказывание сенатора. Посол РФ Анатолий Антонов отметил, что эти слова Грэма неприемлемы и возмутительны. Он также отметил, что градус русофобии и ненависти к России в Соединённых Штатах зашкаливает.

Путин ранее принял решение о проведении военной спецоперации на Украине. 24 февраля он выступил с обращением к россиянам, в котором назвал её целью «демилитаризацию и денацификацию» соседнего государства.