Младенец из Сингапура укусил принца Уильяма за палец

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принц Уильям

Младенец из Сингапура укусил сына короля Великобритании Карла III принца Уильяма за палец, когда тот общался с поклонниками. Инцидент случился в аэропорту Чанги 5 ноября, где принца встретила толпа людей. Уильям задержался возле женщины, которая держала на руках восьмимесячного ребенка, пишет «Москва 24» со ссылкой на британские СМИ.

Как уточняет издание, остановившись возле матери с младенцем, принц протянул руку к мальчику, а тот укусил его за палец. В ответ Уильям улыбнулся и протянул ребенку всю ладонь.

В Сингапур Уильям прибыл для участия в премии Earthshot Prize, которая проводится уже третий год. Саму премию учредил принц вместе с Королевским фондом в 2021 году.

Уильям ранее выразил обеспокоенность из-за того, что с пальца жены его брата Меган Маркл исчезло кольцо стоимостью $170 тысяч, украшенное бриллиантами, первоначально принадлежавшее его покойной матери, принцессе Диане. Уильям пообещал найти пропавшую семейную реликвию, несмотря на заявление Маркл о том, что кольцо находится в ремонте.

До этого Уильям присоединился к обычным жителям Нью-Йорка во время утренней пробежки в Центральном парке. Многие горожане были ошеломлены, увидев рядом с собой будущего британского короля.