Принц Уильям пообещал найти «пропавшее» обручальное кольцо Меган Маркл Daily Mirror: принц Уильям беспокоится о пропавшем обручальном кольце Маркл

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Сын короля Карла III принц Уильям выразил обеспокоенность из-за того, что с пальца жены его брата Меган Маркл исчезло кольцо стоимостью $170 тысяч, украшенное бриллиантами, первоначально принадлежавшее его покойной матери, принцессе Диане, пишет The Mirror. Уильям пообещал найти пропавшую семейную реликвию, несмотря на заявление Маркл о том, что кольцо находится в ремонте.

Эксперт по ювелирным изделиям Стефано Пьетрини сообщил, что Уильям, по-видимому, стремится выполнить обещание «сохранить наследие своей матери». Он испытывает сентиментальную привязанность к бриллиантам покойной Дианы. Меган носила легендарное кольцо с момента ее помолвки с принцем Гарри в 2017 году, однако в последние месяцы оно пропало с ее пальца, — говорится в сообщении.

Пьетрини заверил, что возникли проблемы с оправой кольца, в результате чего камни, которые являются частью коллекции принцессы Дианы, расшатались. Эксперт подчеркнул, что Меган отдала кольцо в ремонт, чтобы устранить проблемы.

Ранее сообщалось, что Маркл «рассматривает возможность» баллотироваться в сенат США. Она планирует заменить сенатора от американского штата Калифорния Дайэнн Файнстайн, которая скончалась 28 сентября в возрасте 90 лет. Источник, близкий к губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому, сообщил, что Меган, безусловно, имеет большие шансы, в том безумии, которое в наши дни представляет собой политика США.

До этого стало известно, что Меган Маркл собирается написать собственные мемуары о жизни в королевской семье. На эту мысль Маркл натолкнул успех автобиографической книги супруга «Запасной», которая после выхода в январе 2023 года побила рекорды продаж в Великобритании, США, Канаде и Испании. Эксперты предрекли, что на своей книге Маркл сможет заработать миллионы, говорится в сообщении.