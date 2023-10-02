Меган Маркл задумалась о карьере в сенате США Daily Mail: Меган Маркл «рассматривает возможность» баллотироваться в сенат США

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская актриса и жена принца Гарри Меган Маркл «рассматривает возможность» баллотироваться в сенат США, написало издание Daily Mail. Она планирует заменить сенатора от американского штата Калифорния Дайэнн Файнстайн, которая скончалась 28 сентября в возрасте 90 лет.

Меган, безусловно, имеет большие шансы, в том безумии, которое в наши дни представляет собой политика США, это не невозможно. Случались и более сумасшедшие вещи, — сказал источник, близкий к губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому.

Ранее стало известно, что Меган Маркл собирается написать собственные мемуары о жизни в королевской семье. На эту мысль Маркл натолкнул успех автобиографической книги супруга «Запасной», которая после выхода в январе 2023 года побила рекорды продаж в Великобритании, США, Канаде и Испании. Эксперты предрекли, что на своей книге Маркл сможет заработать миллионы, говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что Маркл никогда не вернется в Великобританию, потому что не захочет делать реверанс перед Кейт Миддлтон, когда принц Уильям станет королем. Напряженные отношения между Маркл и Миддлтон являются одной из причин, по которой Сассексы продолжат свою жизнь в США.