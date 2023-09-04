Названа причина, по которой Меган Маркл никогда не вернется в Британию Daily Mail: Меган Маркл не вернется в Британию из-за вражды с Кейт Миддлтон

Фото: Nieboer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Меган Маркл

Американская актриса и жена принца Гарри Меган Маркл никогда не вернется в Великобританию, потому что не захочет делать реверанс перед Кейт Миддлтон, когда принц Уильям станет королем, пишет Daily Mail со ссылкой на королевского биографа Эндрю Мортона. По словам эксперта, напряженные отношения между Маркл и Милддлтон являются одной из причин, по которой Сассексы продолжат свою жизнь в США.

Невозможно представить, чтобы герцогиня Сассекская захотела сделать реверанс Кейт. Это не страх, просто у Меган и Гарри своя жизнь в Калифорнии. У них свои компании, свои привычки, свое влияние. Однако все знают, если Уильям станет королем, а Кейт королевой, Меган придется каждый раз при встрече преклонять перед ними колено, таков этикет, — заявил Мортон.

Издание также сообщает, что с тех пор, как Гарри и Маркл ушли с поста действующих членов королевской семьи в 2020 году и переехали в Калифорнию, между ними и членами королевской семьи возникла напряженность, а документальный сериал «Гарри и Меган» на Netflix ухудшил отношения.

До этого Маркл обвинили в том, что она не пытается улучшить отношения с Букингемским дворцом. Жена принца Гарри отказалась от любых контактов с семьей мужа и его отцом королем Карлом III, несмотря на многочисленные сообщения о том, что они с Гарри могут вернуться в Великобританию.

Ранее сообщалось, что король Великобритании Карл III не проявляет достаточного сострадания к сыну принцу Гарри. Королевский историк Тесса Данлоп уверена, что многим британцам хотелось бы увидеть, как монарх протягивает руку помощи наследнику, поэтому Карлу III следует совершить публичный акт примирения после череды скандалов в королевском семействе.