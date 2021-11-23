Митингующие в Ереване потребовали от Пашиняна выйти на главную площадь

Участники акции протеста на площади Республики в Ереване потребовали от премьер-министра страны Никола Пашиняна не проводить онлайн-трансляцию, а выйти к ним. Как сообщает Sputnik Армения, митингующие просят обнародовать документ о делимитации и демаркации границы, который, по их словам, он намерен подписать на трёхсторонней встрече с лидерами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым. Накануне Пашинян анонсировал проведение прямой трансляции на своей официальной странице в Facebook, в ходе которой он собирается ответить на вопросы СМИ и общественных организаций.

Не нужно выступать в прямом эфире. Выходите к нам и зачитайте документ, если он на самом деле выгоден армянскому народу и Армении. У нас есть вопросы. Если Никол Пашинян действительно демократичный лидер, пусть выйдет к нам и ответит на них, — отметил лидер партии «Зартонк» Ара Зограбян.

По его словам, митинги, которые проходят в Ереване уже второй день, преследуют цель не допустить начала процесса демаркации и делимитации границы в ущерб армянским интересам, предоставления какого-либо коридора Азербайджану, а также заставить власть обеспечить передовую всем необходимым.

Участник акции приняли решение провести шествие по центру Еревана для того, чтобы дать время Пашиняну.

Накануне в разных частях Еревана начались протестные акции с требованием опубликовать проект документа по демаркации границ с Азербайджаном. Полиция задержала 18 человек за неподчинение законным требованиям правоохранителей.

Ранее в Кремле заявили, что трёхсторонняя встреча Путина, Алиева и Пашиняна состоится в Сочи 26 ноября. Отмечается, что встреча приурочена к годовщине подписания трёхстороннего заявления о прекращении огня и военных действий в зоне карабахского конфликта от 9 ноября 2020 года.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.