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Митингующие в знак протеста подожгли авто в центре Минска

05:07, 12 октября 2020 39
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Манифестанты подожгли автомобиль на перекрёстке магистрали в микрорайоне Серебрянка в Минске. Видео горящей в центре столицы Белоруссии машины опубликовало в Telegram-канале агентство БелТА.

На кадрах возле горящего автомобиля стоит группа из нескольких десятков людей. Они выкрикивают политические лозунги. Движение на перекрёстке затруднено, водители разворачивают машины и едут другим путём.

Протесты в Минске не стихают даже ночью. Они идут третий месяц с момента подведения итогов выборов президента. Люди недовольны тем, что Лукашенко снова оказался у руля власти.

Накануне в стране вновь прошла серия митингов. В ходе протестов силовики задержали более сотни человек. Против митингующих применялись светошумовые гранаты и водомёты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что двоим белорусским оппозиционерам изменили меру пресечения, их отпустили из СИЗО КГБ. Такое решение было принято после разговора президента страны Александра Лукашенко с политиками.

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