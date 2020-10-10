После встречи с Лукашенко двоих политзаключённых выпустили из СИЗО

Двоим белорусским оппозиционерам изменили меру пресечения, их отпустили из СИЗО КГБ. Такое решение было принято после разговора президента страны Александра Лукашенко с политиками.
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Как стало известно, директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу и политологу Юрию Воскресенскому сегодня была изменена мера пресечения, — отметили в эфире канала.
В сюжете показали кадры, на которых Воскресенский стоит на улице.
Как писал NEWS.ru, Лукашенко 10 октября посетил СИЗО-1 в Минске. Белорусский лидер пообщался с содержащимися в СИЗО членами Координационного совета оппозиции и объединённого штаба. Президент приехал, чтобы «услышать мнения всех». Общение длилось четыре часа. Содержание беседы участники решили не раскрывать.
В Белоруссии уже почти два месяца продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и массовыми задержаниями.
Вскоре после начала протестов был создан Координационный совет оппозиции Белоруссии. Членами его президиума стали семь человек. Все они либо были арестованы, либо находятся за рубежом, писал NEWS.ru.
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