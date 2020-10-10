После встречи с Лукашенко двоих политзаключённых выпустили из СИЗО

https://static.news.ru/photo/846636ec-0bf9-11eb-a1ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двоим белорусским оппозиционерам изменили меру пресечения, их отпустили из СИЗО КГБ. Такое решение было принято после разговора президента страны Александра Лукашенко с политиками.

Об этом сообщил белорусский государственный телеканал «Беларусь 1».

Как стало известно, директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу и политологу Юрию Воскресенскому сегодня была изменена мера пресечения, — отметили в эфире канала.

В сюжете показали кадры, на которых Воскресенский стоит на улице.

Как писал NEWS.ru, Лукашенко 10 октября посетил СИЗО-1 в Минске. Белорусский лидер пообщался с содержащимися в СИЗО членами Координационного совета оппозиции и объединённого штаба. Президент приехал, чтобы «услышать мнения всех». Общение длилось четыре часа. Содержание беседы участники решили не раскрывать.

В Белоруссии уже почти два месяца продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и массовыми задержаниями.

Вскоре после начала протестов был создан Координационный совет оппозиции Белоруссии. Членами его президиума стали семь человек. Все они либо были арестованы, либо находятся за рубежом, писал NEWS.ru.