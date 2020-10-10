Лукашенко встретился в СИЗО с членами Координационного совета оппозиции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил СИЗО-1 (также называемое СИЗО КГБ) в Минске.
Как сообщает Telegram-канал «Пул первого», Лукашенко пообщался с содержащимися там членами Координационного совета оппозиции и объединённого штаба. Президент приехал, чтоб «услышать мнения всех», общение длилось четыре часа. Содержание беседы участники решили не раскрывать. Приводится единственная цитата Лукашенко.
Конституцию на улице не напишешь, — заявил президент.
На приложенном к публикации фото присутствуют Виктор и Эдуард Бабарико, Лилия Власова и Юрий Воскресенский.
В Белоруссии уже почти два месяца продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и массовыми задержаниями.
Вскоре после начала протестов был создан Координационный совет оппозиции Белоруссии. Членами его президиума стали семь человек. Все они в настоящее время либо арестованы, либо находятся за рубежом.
Ранее NEWS.ru сообщал, что член президиума КС оппозиции Мария Колесникова, находящаяся в СИЗО, призвала белорусов отказаться от покупки товаров государственных предприятий республики. Видеообращение было записано ещё до ареста.
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