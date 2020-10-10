Видео со встречи Лукашенко с оппозицией попало в Сеть

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября посетил СИЗО-1 в Минске. Видео со встречи главы государства попало в Интернет.

Половина, насколько я понимаю, здесь юристы, [которые] прекрасно понимают, что Конституцию на улице не напишешь, - отметил Лукашенко.

На встрече, в частности, присутствовали бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и политтехнолог Виталий Шкляров.

Белорусский лидер пообщался с содержащимися в СИЗО членами Координационного совета оппозиции и объединённого штаба. Президент приехал, чтоб «услышать мнения всех». Общение длилось четыре часа. Содержание беседы участники решили не раскрывать.

В Белоруссии уже почти два месяца продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и массовыми задержаниями.

Вскоре после начала протестов был создан Координационный совет оппозиции Белоруссии. Членами его президиума стали семь человек. Все они в настоящее время либо арестованы, либо находятся за рубежом, писал NEWS.ru.