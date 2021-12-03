Мишустин «послушал» мозг в павильоне России на «Экспо-2020» в ОАЭ

Премьер РФ Михаил Мишустин посетил российский павильон в рамках Дня России на всемирной выставке «Экспо-2020», проходящей в Дубае. Вместе с ним с экспозицией ознакомился министр толерантности ОАЭ, генеральный комиссар выставки Нахайян бен Мубарак Аль Нахайян. Центральной частью экспозиции является семиметровая инсталляция, которая рассказывает посетителям о принципах работы человеческого мозга, передаёт РИА Новости.

Именно мозг принимает самые важные решения. Абсолютно уверен, что никакие специальные компьютеры или технологии не заменят мозг человека, самого человека и человеческую сущность, — отметил Мишустин.

В создании этой необычной экспозиции принимали участие ведущие российские учёные и нейробиологи. Шоу представляет собой мультимедийный интерактивный перформанс. В какой-то момент вся гигантская конструкция разъезжается на четыре части, демонстрируя работу человеческого мозга внутри и издавая звуки.

В целом российский павильон является одним из крупнейших на выставке. Он начинается со стенда Политехнического музея «Из России с любовью» и открывает экскурс в историю идей и изобретений, которые появились в нашей стране. На мультимедийном экране, можно увидеть 34 концепции, научные идеи и изобретения на их основе.

Инсталляции «Росатома» показывает уникальные творческие идеи и научные открытия человечества на протяжении всей истории.

Мишустину также показали книгу «Russia creates», которая является интерактивной энциклопедией научного развития России от Петра Первого до наших дней. В ней рассказывается о достижениях страны в различных сферах: космосе, науке, медицине, искусстве, музыке, театре, кино, моде, гастрономии, литературе и бизнесе.

Есть на выставке и стенд, посвящённый столице — «Москва 2030», который рассказывает о достижениях города как современного и быстро развивающегося. Инсталляция призвана продемонстрировать готовность Москвы принять «Экспо» в 2030 году.

Премьер-министр уже поддержал заявку Москвы на «Экспо-2030» и выразил уверенность в том, что в случае её одобрения город сможет провести выставку на высшем уровне.

Ранее на выставке Мишустин заявил, что товарооборот России и Объединенных Арабских Эмиратов в 2020 году достиг рекордного уровня в $3,3 млрд. За десять месяцев текущего года его объём превысил $4 млрд