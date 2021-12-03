Товарооборот РФ и ОАЭ достиг максимума

Товарооборот России и Объединённых Арабских Эмиратов в 2020 году достиг рекордного уровня в $3,3 млрд. За десять месяцев текущего года его объём превысил $4 млрд, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на церемонии открытия Национального дня России на «Экспо-2020» в Дубае, передаёт ТАСС. Помимо торговых связей, по словам премьера, активно развивается взаимодействие в энергетической сфере, авиастроении и других высокотехнологичных отраслях.

Наши страны связывают дружественные и партнёрские отношения, которые поступательно развиваются, <...> взаимный товарооборот достиг рекордного уровня — $3 млрд 300 млн, а за десять месяцев этого года объемы двусторонней торговли выросли почти на 75% и превысили $4 млрд, что является новым историческим максимумом, — передаёт агентство слова министра.

Он добавил, что помимо торговых связей развивается сотрудничество в сфере инвестиций. Россия реализует масштабные проекты в энергетике, авиастроении и других высокотехнологичных отраслях. Налажено совместное производство автомобилей премиального класса Aurus и даже есть перспективы для наращивания сотрудничества в сфере ядерной энергии и космоса, сообщил Мишустин. Говоря о решении актуальных проблем, премьер-министр заметил, что ОАЭ одними из первых официально зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V» и получили крупные партии этого препарата.

Ранее сообщалось, что Россия восстанавливает торгово-экономическое сотрудничество с Китаем, Монголией и Республикой Кореей — совокупный товарооборот с этими странами за первые девять месяцев 2021 года превысил $120 млрд. По словам замглавы Минэкономразвития Владимира Ильичёва, диалог по устойчивому финансированию в рамках Ассоциации экспортно-импортных банков Северо-Восточной Азии под эгидой РТИ между Россией, Китаем, Монголией и Республикой Кореей продолжится. РТИ — это механизм межправительственного сотрудничества в Северо-Восточной Азии, который действует с 2005 года. Основные сферы взаимодействия — сельское хозяйство, транспорт, энергетика, торговля и инвестиции, туризм и окружающая среда.