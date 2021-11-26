Товарооборот России с Северо-Восточной Азией превысил $120 млрд

Торгово-экономическое сотрудничество России с Китаем, Монголией и Республикой Кореей стабильно восстанавливается — совокупный товарооборот за первые 9 месяцев 2021 года превысил $120 млрд, сообщает издание NVL со ссылкой на замминистра экономического развития РФ Владимира Ильичёва. Он добавил, что в данное время необходимо и дальше укреплять экономические связи между государствами.

Нам следует укреплять наши экономические связи, своевременно реализуя совместные двусторонние и многосторонние проекты, в том числе в области устойчивого финансирования, — сказал Ильичев.

По его словам, диалог по устойчивому финансированию в рамках Ассоциации экспортно-импортных банков Северо-Восточной Азии под эгидой РТИ между Россией, Китаем, Монголией и Республикой Кореей продолжится.

РТИ — это механизм межправительственного сотрудничества в Северо-Восточной Азии, который действует с 2005 года. Основные сферы взаимодействия — сельское хозяйство, транспорт, энергетика, торговля и инвестиции, туризм и окружающая среда.

Ранее директор департамента международного сотрудничества и климатических изменений Минприроды России Иван Кущ заявил, что товарооборот необходимо наращивать между Россией и Зимбабве. Он обсудил вопросы сотрудничества с послом Зимбабве в России.