Миру предрекли скорую войну двух сверхдержав

Эксперты английского издания The Economist заявили о том, что мир находится на грани «ужасной войны» двух сверхдержав. По данным издания, США и КНР находятся на грани масштабного вооружённого конфликта, об этом свидетельствует большое количество самолётов и кораблей у границ каждой из сторон.

Америка и Китай находятся в одном военном происшествии от катастрофы. <...> В Пекине учёные и официальные лица говорят когда, а не о том, произойдёт ли ещё одна авария. Затем они задаются вопросом, как справятся с таким кризисом две страны, вовлечённые в открытую идеологическую конкуренцию и преследуемые растущим национализмом, — пишет издание.

В частности, автор статьи вспоминает инцидент, произошедший в 2001 году, он уже едва не привёл мир к катастрофе. Речь идёт о столкновении американского самолёта-разведчика EP-3 с истребителем J-8II ВВС Народно-освободительной армии. В результате аварии китайский самолёт развалился на части, пилот погиб, а самолёт ВВС США совершил вынужденную посадку на острове Хайнань без предупреждения. Силовыми службами Китая были задержаны и допрошены 24 члена экипажа.

На тот момент ситуацию удалось решить дипломатическим путём. Но сегодня при подобном инциденте может произойти конфликт, который вряд ли удастся решить мирным путём, отмечают в издании. Всё потому, что главы США и Китая по-разному смотрят на то, как допустимо вести себя в воздухе, а также гораздо менее настроены идти на какой-либо компромисс.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов заявил, что США следует придумать хотя бы один сценарий для улучшения отношений с Россией, нежели тратить деньги налогоплательщиков на свои фобии.