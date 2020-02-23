Эвакуированные из китайского города Ухань на Украину граждане здоровы. У одной иностранки было обнаружено обострение хронической гастроэнтерологической болезни. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.
Вечером, 22 февраля, в обсервации, где находятся эвакуированные из Ухани люди, у иностранной гражданки появилась боль в животе. После осмотра медицинскими работниками был установлен предварительный диагноз, — говорится на странице ведомства в Facebook.
Отмечается, что остальные эвакуированные не имеют никаких признаков коронавирусного заболевания.
По последним данным, самолёт с эвакуированными из КНР гражданами Украины и иностранцами приземлился в аэропорту Борисполь под Киевом. Об этом
Как ранее писал NEWS.ru, в Полтавской области полиции удалось расчистить дорогу до санатория для эвакуированных из Китая граждан Украины.
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