https://static.news.ru/photo/0f2fc544-5639-11ea-9393-fa163e074e61_660.jpg Фото: moz.ukr/facebook.com

Эвакуированные из китайского города Ухань на Украину граждане здоровы. У одной иностранки было обнаружено обострение хронической гастроэнтерологической болезни. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

Вечером, 22 февраля, в обсервации, где находятся эвакуированные из Ухани люди, у иностранной гражданки появилась боль в животе. После осмотра медицинскими работниками был установлен предварительный диагноз, — говорится на странице ведомства в Facebook.

Отмечается, что остальные эвакуированные не имеют никаких признаков коронавирусного заболевания.

По последним данным, самолёт с эвакуированными из КНР гражданами Украины и иностранцами приземлился в аэропорту Борисполь под Киевом. Об этом свидетельствует информация мониторингового ресурса Flightradar24. В общей сложности на борт были допущены 73 человека, китайские медики запретили перевозку трёх украинцев и одной гражданки зарубежного государства.

Как ранее писал NEWS.ru, в Полтавской области полиции удалось расчистить дорогу до санатория для эвакуированных из Китая граждан Украины.