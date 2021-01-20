Россия может начать поставки вакцины от COVID-19 на Филиппины

https://static.news.ru/photo/30b7aa72-5bc1-11eb-b2b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Российский посол в Маниле Марат Павлов провёл переговоры с министром здравоохранения Филиппин Франсиско Дюке, в ходе которых обсудил вопрос о применении вакцины «Спутник V» для вакцинации населения республики.

Состоялась беседа посла России на Филиппинах М. Павлова с министром здравоохранения Филиппин Франсиско Дюке в формате видео-конференц-связи. Стороны обсудили эпидемическую ситуацию в обеих странах, а также возможность применения российской вакцины «Спутник V» на территории республики Филиппины, — сообщили РИА Новости в посольстве.

Отмечается, что российский дипломат заверил министра в том, что РФПИ готов организовать поставки российской вакцины на Филиппины в случае, если местный регулятор одобрит её применение.

Стороны договорились, что будут поддерживать контакты в рамках сотрудничества в борьбе с COVID-19.

NEWS.ru писал, что заявка на одобрение российской вакцины против коронавируса «Спутник V» передана во Всемирную организацию здравоохранения. Время подтверждения регистрации препарата пока неизвестно.

Также научное заключение по российской вакцине выдаст Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). НИЦ им. Гамалеи подал соответствующую заявку в европейский регулятор. Заключение EMA по вакцине даст возможность разработчику «Спутника V» подать заявку на регистрацию вакцины в ЕС.