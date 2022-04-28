Минобороны России: средства ПВО сбили украинский Су-24 над Луганском В Минобороны РФ заявили, что средства ПВО сбили украинский Су-24 над Николаевкой в ЛНР

Су-24 / Фото Ministry of Defense of Ukraine/wikimedia.org

Минобороны России сообщили о том, что силы ПВО сбили украинский Су-24 над населённым пунктом Николаевка Луганской Народной Республики, передаёт ТАСС в Telegram-канале. Кроме того, средства противовоздушной обороны отразили удар украинской баллистической ракетой «Точка-У» по жилым районам города Изюм в Харьковской области. Целью ВСУ была городская больница, в которой размещён российский медицинский отряд, оказывающий помощь жителям региона.

Средства противовоздушной обороны РФ сбили над населённым пунктом Николаевка Луганской Народной Республики украинский самолёт Су-24, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчётов самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» и операторов переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» в ходе специальной операции на Украине. В ведомстве подчеркнули, что они обеспечивают защиту подразделений ВС РФ от средств воздушного нападения.