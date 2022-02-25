Минобороны РФ пообещало не наносить удары по жилым кварталам Киева

Министерство обороны России обратилось к гражданам Украины и пообещало не наносить удары по жилым кварталам Киева. Как заявил официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, подразделения Вооружённых сил РФ продолжают выполнять задачи в районе Киева и других городов. Российские военнослужащие принимают все меры для недопущения жертв среди мирных граждан.

Ваше националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы. Вас хотят использовать как живой щит. Российские вооружённые силы никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут, — сказал Конашенков.

По данным Минобороны РФ, основные силы ВДВ соединились с подразделениями десанта на военном аэродроме Гостомель, заблокировав Киев с запада. При захвате аэродрома были задействованы более 200 российских вертолётов и десант, никто из российских военнослужащих не пострадал.

В ведомстве подчеркнули, что со стороны спецподразделений Украины при проведении операции ликвидировано свыше 200 человек. Также ВС РФ заблокировали город Чернигов, а группировка войск ДНР продвинулась на 11 км вглубь обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) в направлении Волновахи, подытожили в Минобороны.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.

25 февраля в своём очередном видеообращении Владимир Зеленский заявил, что Украина остаётся в одиночестве, защищая себя. По словам главы государства, российские военные продолжают наносить ракетные удары по территории Украины. Позднее он предложил Путину сесть за стол переговоров.