Минобороны РФ: очередная колонна беженцев вернулась в Карабах

Минобороны РФ сообщило о возвращении почти 500 беженцев в Карабах. Колонна из 19 автобусов проследовала в Степанакерт в сопровождении патрулей российских миротворцев и военной полиции.
Как сообщает ведомство, обеспечение безопасности при возвращении людей в свои дома было организовано при руководстве и контроле Межведомственного центра гуманитарного реагирования,
Также по указанию министра обороны Сергея Шойгу во исполнение указа президента России военное ведомство приступило к формированию в Степанакерте Межведомственного центра гуманитарного реагирования.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Основной темой общения «с учётом сопредседательства России и Франции в Минской группе ОБСЕ» стало развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха.