Минобороны РФ: очередная колонна беженцев вернулась в Карабах

https://static.news.ru/photo/7b3c67c6-287d-11eb-a609-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adrien Vautier/Keystone Press Agency/Global Look Press

Минобороны РФ сообщило о возвращении почти 500 беженцев в Карабах. Колонна из 19 автобусов проследовала в Степанакерт в сопровождении патрулей российских миротворцев и военной полиции.

Как сообщает ведомство, обеспечение безопасности при возвращении людей в свои дома было организовано при руководстве и контроле Межведомственного центра гуманитарного реагирования, пишет «Интерфакс». По данным министерства, с 14 ноября в свои дома в Карабахе уже вернулись более 1200 человек, безопасность прохождения автобусов через линию соприкосновения обеспечили российские военные.

Также по указанию министра обороны Сергея Шойгу во исполнение указа президента России военное ведомство приступило к формированию в Степанакерте Межведомственного центра гуманитарного реагирования.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Основной темой общения «с учётом сопредседательства России и Франции в Минской группе ОБСЕ» стало развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха.