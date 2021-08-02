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Минобороны Азербайджана сообщило о перестрелках на границе с Арменией

18:30, 02 августа 2021
Минобороны Азербайджана сообщило о перестрелках на границе с Арменией Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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С 13:55 до 17:00 подразделения ВС Армении вели огонь по позициям азербайджанской армии на Нахичеванском и Кельбаджарском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.

Среди личного состава азербайджанской армии потерь нет. Сообщается, что противоположная сторона была подавлена ответным огнём.

В настоящее время ситуация в этом направлении стабильная. Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск, говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что азербайджанские военные в направлении населённого пункта Гейдарабад подверглись обстрелу со стороны Вооружённых сил Армении. Среди военнослужащих Азербайджана никто не пострадал.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

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