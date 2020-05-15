Министр обороны Турции в ответ на угрозы Греции рассказал о военной мощи

https://static.news.ru/photo/d62a0c40-a7e7-11ea-95d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juma Muhammad/Global Look Press

Глава Министерства обороны Турции прокомментировал заявление своего греческого коллеги Никоса Панайотопулоса, который сообщил о готовности применить военную силу для защиты от соседней страны. По его словам, у государства есть необходимая мощь для отстаивания своих интересов в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.

Чиновник подчеркнул, что Анкара хотела бы решить все проблемы мирным способом, который соответствовал бы международному праву. До сих пор такую задачу удавалось выполнить, передаёт Telegram-канал «Повестка дня Турции».

Мы говорим, что с одной стороны, проблемы могут быть решены мирным путём, а с другой стороны, как турецкие вооружённые силы мы настойчивы и решительны в защите наших интересов и наших прав, и у нас есть необходимая для этого мощь, — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, ранее министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что единственный способ для страны справиться с агрессивным поведением Турции — это использовать дипломатию и увеличить сдерживающие силы вооружённых сил.

По словам политика, Греция готова к военному решению конфликта с Турцией, несмотря на то что не хочет этого делать. Министр подчеркнул, что страна сделает всё возможное для защиты суверенных прав «в максимально возможной степени».