Министр нефти Венесуэлы сообщил о теракте на газовом заводе PDVSA

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К концу лета во многих странах Европы и в США уже не потребуется сохранять локдаун. Об этом заявил генеральный директор биоинжиниринговой компании BioNTech Угур Шахин в интервью изданию Welt am Sonntag.

Во многих странах Европы и в США мы, вероятно, к концу лета будем в ситуации, когда больше не потребуется локдаун, — сказал Шахин. При этом он подчеркнул, что сам вирус...