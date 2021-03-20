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Министр нефти Венесуэлы сообщил о теракте на газовом заводе PDVSA

08:00, 21 марта 2021 14
Фото: ciudadguayanafb/instagram.com

Теракт стал причиной выхода из строя инфраструктуры газового завода «Эль-Техидо» на севере Венесуэлы. В настоящее время на месте происшествия ведутся ремонтные работы. Об этом сообщил министр нефти и вице-президент страны Тарек Эль-Аиссами.

Сообщение министра в Twitter распространил офис вице-президента.

Хотим заявить национальной и международной общественности о новом террористическом акте против нашего основного нефтяного предприятия, я имею в виду PDVSA, — сказал Эль-Аиссами.

По его словам, теракт произошёл вечером 20 марта в городе Эль-Техеро в штате Монагас, где расположен операционный центр «Эль-Техидо», служащий газозаправочным заводом. В настоящее время информации о жертвах и пострадавших не поступало.

Для скорейшего восстановления инфраструктуры задействованы специальные чрезвычайные протоколы. На месте работают ремонтные бригады.

По словам президента Венесуэлы Николаса Мадуро, ситуация в стране являет собой непрекращающийся заговор против жизней граждан и стратегических производств.

Ранее сообщалось о том. что венесуэльские власти предотвратили теракт, который группа боевиков собиралась совершить на нефтеперерабатывающем заводе «Эль-Палито». Предприятие находится на территории штата Карабобо. Об этом писал NEWS.ru.

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