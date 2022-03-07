Минфин ФРГ выступил против эмбарго на импорт российской нефти

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер высказался против введения запретов на закупку российской нефти, угля и газа. По его словам, отказ от импорта российского сырья может привести к резкому росту цен на энергетические ресурсы не только в Западной Европе, но и во всём мире, пишет RT.

В случае если мы откажемся от поставок нефти, газа и угля из России, это приведёт к тому, что цены на энергоресурсы в Западной Европе и во всём мире резко возрастут из-за сократившегося предложения, — сказал Линдер.

Кроме того, министр подчеркнул, что найти замену энергоресурсам России очень сложно. В числе последствий отказа от российского сырья он назвал возможные перебои с энергией следующей зимой.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал ввести новые санкции против России. В частности, он предложил бойкотировать экспорт российской нефти и нефтепродуктов. Украинский лидер уточнил, что данные меры можно назвать эмбарго.

Ранее канадские политики предложили заместить российскую нефть канадским сырьём. Данное предложение внесли министр энергетики провинции Альберта в Канаде Соня Сэвидж и премьер-министр региона Джейсон Кенни.