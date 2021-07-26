МИД выразил протест Японии из-за территориальных притязаний

Чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки у здания МИД РФ в Москве

МИД России выразил протест послу Японии в РФ в связи с недружественными шагами Токио в контексте территориальных притязаний Японии. Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки был приглашён в МИД России. Российская сторона призвала Японию отказаться от деструктивной линии в двусторонних отношениях и вернуться к выполнению ранее достигнутых договорённостей о выведении российско-японских связей на качественно новый уровень.

Япония претендует на острова Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Хабомаи и Итуруп. В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, в которой Москва допускала возможность передачи Токио двух из этих островов в случае заключения мирного договора. Япония отказалась идти на компромисс. Последующие переговоры неизменно заходили в тупик. В настоящее время позиция России состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет Москвы над ними не оспаривается.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что точку в территориальном споре России и Японии может поставить мирный договор.