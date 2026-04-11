Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 апреля 2026 в 12:10

Посол Ирана раскрыл, как страна будет действовать при срыве перемирия с США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Тегеран готов к обороне в случае срыва перемирия с Вашингтоном, заявил РИА Новости посол Ирана в РФ Казем Джалали. При этом он подчеркнул, что республика сосредоточена на дипломатическом решении конфликта.

Мы полностью готовы к обороне в случае нарушения режима прекращения огня, пальцы наших военных на спусковых крючках, — сказал Джалали.

Ранее агентство Tasnim сообщило, что переговоры между Ираном и США в Исламабаде продлятся не больше одного дня. В публикации сказано, что встреча может и вовсе не состояться.

До этого премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в своем обращении к нации объявил, что мирные переговоры между Соединенными Штатами и Ираном состоятся в субботу, 11 апреля, в столице страны Исламабаде. Ожидается, что диалог станет важным этапом в попытках нормализовать отношения между Тегераном и Вашингтоном.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Москва убеждена в способности ближневосточных стран самостоятельно навести порядок в регионе. Однако, по ее словам, для этого необходимо конструктивное международное содействие.

Мир
Иран
США
послы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.