https://static.news.ru/photo/75a4ac52-333b-11ea-93e9-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Зеленко Фото: Официальный сайт МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста России после визита президента РФ Владимира Путина военных учений Черноморского и Северного флотов, которые прошли в Крыму. Об этом сообщает портал Strana.ua со ссылкой на страницу пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко в Twitter.

Мы решительно протестуем против визита Владимира Путина в оккупированный Крым, где он наблюдал незаконные военные учения Северного и Черноморского флотов РФ. Украинская сторона выпустила ноту протеста, — сообщила Екатерина Зеленко.

Она добавила, что Украина призывает международное сообщество обратить внимание на это «грубое нарушение суверенной территории и границ» страны, которые признаны международным правом.

У зв’язку із з черговим неузгодженим з Україною візитом В.Путіна до тимчасово окупованого Криму з метою спостереження за незаконними навчаннями Північного і Чорноморського флотів РФ російській стороні передано ноту протесту. — Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) January 9, 2020

Ранее NEWS.ru писал о том, что пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что «Северный поток — 2» представляет собой вызов энергетической безопасности стран Восточной Европы.