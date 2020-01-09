https://static.news.ru/photo/75a4ac52-333b-11ea-93e9-fa163e074e61_660.jpgЕкатерина Зеленко Фото: Официальный сайт МИД Украины
Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста России после визита президента РФ Владимира Путина военных учений Черноморского и Северного флотов, которые прошли в Крыму. Об этом сообщает портал Strana.ua со ссылкой на страницу пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко в Twitter.
Мы решительно протестуем против визита Владимира Путина в оккупированный Крым, где он наблюдал незаконные военные учения Северного и Черноморского флотов РФ. Украинская сторона выпустила ноту протеста, — сообщила Екатерина Зеленко.
Она добавила, что Украина призывает международное сообщество обратить внимание на это «грубое нарушение суверенной территории и границ» страны, которые признаны международным правом.
У зв’язку із з черговим неузгодженим з Україною візитом В.Путіна до тимчасово окупованого Криму з метою спостереження за незаконними навчаннями Північного і Чорноморського флотів РФ російській стороні передано ноту протесту.