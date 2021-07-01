МИД России вызвал посла Чехии после новых заявлений по взрывам во Врбетице

Чешский посол Витезслав Пивонька был вызван в российский МИД после новых заявлений о взрывах во Врбетице. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

Своё отношение к этой политизированной возне в ближайшее время изложим главе чешской дипломатической миссии в Москве, который вызван на Смоленскую площадь, — заявила дипломат.

Власти Чехии в апреле заявили, что российские спецслужбы были причастны к взрывам боеприпасов на складах во Врбетице в 2014 году. Тогда жертвами стали два человека. Из страны выслали 18 российских дипломатов. Москва ответила высылкой 20 чешских дипломатов. Отношения между странами обострились. Чехия была внесена в список недружественных государств.

Глава национального управления по борьбе с организованной преступностью (НУБОП) Йиржи Мазанек рассказал, что чешские силовики не располагают достаточным количеством доказательств, чтобы уголовное дело по взрывам было начато. Он не смог назвать срок окончания расследования. Мазанек считает, что многое в этом деле будет зависеть от международных соглашений.

На днях власти Чехии заявили, что хотят получить от России компенсацию за ущерб и исключение из списка недружественных государств. По мнению Праги, Москва должна выплатить €25,5 млн.