МИД России раскритиковал отношение Запада к кризису с мигрантами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию на польско-белорусской границе, заявила, что Запад отворачивается от помощи мигрантам, хотя раньше «заманивал» их к себе.

Продолжают эти политиканские разговоры, не собираясь помогать конкретным людям. Тогда зачем из десятилетия в десятилетие принимаются все эти заявления, конвенции, соглашения и так далее. Грош цена тогда всем этим документам и заявлениям о правах человека, — подчеркнула Захарова в эфире белорусского Youtube-канала «Главный. Тур».

По её словам, решить проблему сможет только коллективная помощь этим людям. Кроме того, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что «те, кто бесконечно ставил эту тему во главе угла, просто не имеют права на нее больше рассуждать».

Где то самое (западное) сообщество, которое заманивало их в свои кущи и гущи, а теперь от них отворачивается? — задалась вопросом Захарова.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они попытались штурмовать кордон, но попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.

11 ноября в МИД Польши оценили количество прибывших в Белоруссию мигрантов с целью последующего транзита в Евросоюз в 15–20 тысяч человек. При этом, по данным ведомства, четыре-пять тысяч из них уже находятся у границы. В свою очередь постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков назвал ситуацию на белорусско-польской границе, куда близлежащие страны начали стягивать военную технику, накалённой. По словам дипломата, малейшая ошибка или человеческий фактор могут привести к трагедии.