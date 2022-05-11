МИД России: Польша должна извиниться за нападение на посла в Варшаве

Фото Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

РФ потребовала извинений от властей Польши за инцидент с нападением на российского посла в Варшаве, который произошёл во время празднований 9 мая, сообщили на сайте МИД России. Данные требования изложили польскому послу в России Кшиштофу Краевскому. В министерстве уточнили, что дальнейшие решения российские дипломаты примут в зависимости от реакции польского руководства.

Краевскому заявлено, что российская сторона ожидает официальных извинений от руководства Польши в связи с произошедшим и требует обеспечить безопасность посла России и всех сотрудников российских загранучреждений в Польше, — сказано в сообщении.

9 мая посла России в Польше Сергея Андреева облили сладким сиропом красного цвета, когда он хотел возложить венок на мемориальном кладбище советским солдатам. Почтить память воинов представителю российской дипмиссии так и не дали: ему пришлось вынужденно покинуть мемориал в сопровождений стражей порядка.

В Министерстве иностранных дел Польши после нападения заявили, что осознают всю серьёзность ситуации.