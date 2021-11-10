МИД России ответил на обвинения Польши по миграционному кризису

Обвинения Варшавы в адрес Москвы по поводу миграционного кризиса на границе с Белоруссией переходят всякие границы. Польская риторика о ситуации на границе вызывает удивление. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

Это, честно говоря, на мой взгляд, переходит все возможные рамки и приличия, и здравого смысла. Я говорю и об обвинениях в адрес нашей страны, и в целом об оценках ситуации... Ну невозможно же вот так, просто на голубом глазу говорить неправду и врать, — сказала она.

Минувшей ночью через польско-белорусскую границу прорвались две большие группы курдских беженцев. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что все они были задержаны. Тем не менее он не уточнил их дальнейшую судьбу. Предполагается, что мигранты будут возвращены обратно на родину.

В ночь на 10 ноября несколько десятков человек прорвали ограждение в районе Крынок и Беловежки. При этом в районе пункта пропуска «Кузница», где 8 ноября происходили попытки прорвать границу, ситуация относительно спокойная. Комментируя сложившуюся ситуацию, президент Польши Анджей Дуда заявил о беспрецедентной массированной гибридной атаке со стороны Белоруссии на границе.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начался в мае, когда президент Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом.