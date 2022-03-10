МИД РФ: ВСУ целенаправленно поставили под угрозу Чернобыльскую АЭС

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

На Украине, по предварительной оценке, были уничтожены активы на $100 млрд, заявил советник президента страны Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко, выступая на вебинаре на платформе Peterson Institute for International, передаёт РИА Новости.

По самым предварительным оценкам, которые есть в нашем офисе, мы уже потеряли или активы, которые уже были уничтожены, — их оценка составляет примерно $100 млрд. Это очень приблизительные оценки того,...