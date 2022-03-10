МИД РФ: ВСУ целенаправленно поставили под угрозу Чернобыльскую АЭС
Антон Соловьев
Антон Соловьев
19:05, 10 марта 2022
Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
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Украинские батальоны целенаправленно поставили под угрозу Чернобыльскую АЭС, заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий. Он отметил, что военные Украины взорвали объекты, питающие станцию энергией, а затем распространили дезинформацию об этом ЧП, сообщает ТАСС.
Украинская сторона заявила о якобы обстрелах в районе Чернобыльской АЭС и повреждении там подачи электроэнергии с подстанции, от которой питаются объекты на Чернобыльской АЭС. Такие фейки мы опровергали уже многократно. И это ещё одна запущенная очередная ложь, — сказал дипломат в ходе дискуссии на площадке международного клуба «Валдай».
Ранее системный оператор НЭК «Укрэнерго» сообщил, что Чернобыльская атомная электростанция была полностью обесточена. По информации компании, проблемы с электроснабжением станции связаны с повреждением ЛЭП ЧАЭС — ПС «Киевская».
Статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ генерал армии Николай Панков сообщил, что украинские националисты нанесли удар по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение Чернобыльской АЭС. Панков назвал это опасной провокацией и добавил, что российские специалисты приняли меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания.