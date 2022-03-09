Минобороны: украинские националисты атаковали подстанцию, питающую ЧАЭС

Украинские националисты нанесли удар по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение Чернобыльской АЭС, сообщил статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ генерал армии Николай Панков, слова которого приводит РИА Новости. Он назвал это опасной провокацией и добавил, что российские специалисты приняли меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания.

В настоящее время украинская сторона всячески уклоняется от организации каких-либо ремонтно-восстановительных работ. Это ещё раз подтверждает абсолютно целенаправленный и провокационный характер действий националистов, — сказал Панков.

Ранее системный оператор НЭК «Укрэнерго» сообщил, что Чернобыльская атомная электростанция была полностью обесточена. Отмечалось, что проблемы с электроснабжением станции связаны с повреждением ЛЭП ЧАЭС — ПС «Киевская». Кроме того, приостановлена подача электроэнергии в Славутич. По данным компании, в настоящее время провести ремонтные работы невозможно.

Представители «Укрэнерго» также рассказали, что на ЧАЭС не работает система вентиляции и пожаротушения.