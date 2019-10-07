https://static.news.ru/photo/93445820-e93f-11e9-aff1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сообщение министра образования Украины Анны Новосад о переводе с 2020 года русскоязычных школ страны на государственный язык прокомментировали в МИД РФ. В дипломатическом ведомстве считают, что подобный шаг ведёт к «двойной дискриминации» русского языка.

Во-первых, в Киеве так и не учли замечания Венецианской комиссии Совета Европы в отношении местного закона «Об образовании» и не внесли в него важные поправки. Во-вторых, переход на украинский язык для школ с обучением на языках нацменьшинств, которые относятся к языкам Европейского союза, отложен до 2023 года. Русского языка данный перенос почему-то не коснулся, отметили дипломаты.

Мы неоднократно указывали на пагубность подобной политики в условиях многонационального и многоязычного украинского общества. История учит, что такие действия к добру не приводят. Государство, построенное на подавлении национально-языковой идентичности и нарушении прав человека, никогда не будет прочным и стабильным, — говорится в сообщении российского МИДа.

В дипломатическом ведомстве призвали украинские власти на деле защищать европейские правочеловеческие ценности. Также в МИД РФ рассчитывают, что свою оценку действия властей Украины в данном вопросе дадут «общеевропейские и международные правозащитные структуры».

Ранее News.ru сообщал, что переход русскоязычных школ на Украине на украинский язык является ущемлением и лишением прав русскоговорящих людей в стране. Об этом заявил депутат Госдумы, глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников. По его словам, это происходит из-за того, что на Украине отменили закон о региональных языках.