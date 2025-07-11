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11 июля 2025 в 18:21

«Безграмотная бестолочь»: в МИД России жестко прошлись по Зеленскому

МИД России: Зеленский либо бестолочь, либо лжец из-за знаний о Волынской резне

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский либо демонстрирует вопиющую некомпетентность, либо сознательно вводит в заблуждение своего польского коллегу Анджея Дуду, заявили в МИД России в Telegram-канале. Поводом для резкой критики стало заявление лидера бывшей советской республики о незнании событий Волынской резни. Российские дипломаты даже допустили, что Зеленский «бестолочь».

Хотя Анджей Дуда поверил или сделал вид, что поверил Зеленскому, очевидно, что киевский главарь настолько привык лгать, что не моргнув глазом соврал в лицо польскому президенту в ходе переговоров. Либо же — он безграмотная бестолочь. Впрочем, одно другому не мешает, — заявили в МИД России.

Ранее президент Польши рассказал о своем диалоге с Владимиром Зеленским, в ходе которого украинский лидер признался в полном незнании событий Волынской резни до их обсуждения. Дуда отметил, что Зеленский объяснил это отсутствием информации о трагедии в школьной программе. Дуда предположил, что большинство жителей западных регионов Украины также не осведомлены о преступлениях, совершенных на их территории в прошлом.

МИД РФ
Владимир Зеленский
Анджей Дуда
Волынская резня
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