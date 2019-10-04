https://static.news.ru/photo/476657a8-e6a3-11e9-b242-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Переход русскоязычных школ на Украине на украинский язык является ущемлением и лишением русскоговорящих людей в стране, сказал News.ru депутат Госдумы, глава комитета ГД по делам СНГ Леонид Калашников.

По его словам, это происходит из-за того, что в стране отменили закон о региональных языках.

… если они хотят разрушить собственную страну, это тот самый путь, по которому им надо двигаться. Тогда они будут иметь и Донбасс, и ДНР, и ЛНР, и всё остальное. Мы будем протестовать дальше, — сказал Калашников.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что русскоязычные школы на Украине с 2020 года должны будут перейти на украинский язык. Так же ситуация обстоит и с образовательными учреждениями с европейскими языками в качестве основных, однако они перейдут на государственный язык лишь в 2023 году.

Как ранее писал News.ru, с сентября 2020 года русскоязычные школы Украины перейдут на государственный язык обучения. Об этом заявила министр образования и науки республики Анна Новосад.