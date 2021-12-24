МИД РФ оценил перспективы урегулирования миграционного кризиса

Спрогнозировать ситуацию на польско-белорусской границе сложно из-за отсутствия диалога между Евросоюзом и Минском, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев. По его словам, без прямых контактов решить проблему миграционного кризиса невозможно.

Прогнозировать достаточно сложно, потому что в принципе отсутствует, как нам кажется, в данном случае главное — диалог между государствами ЕС, которые обвиняют Белоруссию и отчасти Россию в провоцировании этого кризиса. Они также не общаются с Белоруссией. Но без прямых контактов между ними решить эту проблему сложно, — сказал он.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.

Ранее сообщалось, что пограничная служба Польши заявила о новых попытках мигрантов прорваться через польско-белорусскую границу. Группа агрессивных беженцев форсировала границу на участках, охраняемых силовиками в Дубичах Церкевных и Мельнике.