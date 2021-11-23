В Польше рассказали о новых попытках мигрантов прорвать границу

Пограничная служба Польши заявила о новых попытках мигрантов прорваться через польско-белорусскую границу. Группа агрессивных беженцев форсировала границу на участках, охраняемых силовиками в Дубичах Церкевных и Мельнике. Об этом сообщает РИА Новости.

В одном случае группа из более 100 агрессивных иностранцев силой форсировала границу, в польских силовиков бросали камни, — говорится в заявлении польской погранохраны.

По данным ведомства, нападение беженцев происходило под надзором белорусских силовиков. Всего за минувшие сутки зафиксировано 267 попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.

Ранее сообщалось, что 118 мигрантов вылетели обратно в свои страны из Минска в понедельник, 22 ноября. Кроме того, Европейский союз готов потратить до €3,5 млн, чтобы помочь мигрантам, прибывшим в Белоруссию, вернуться в свои страны. На территорию входящих в ЕС стран беженцев пускать не захотели.