МИД РФ: на Западе идет фронтальная атака на все русское

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ

Спецпредставитель главы МИД по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Геннадий Аскальдович заявил РИА Новости, что после начала российской спецоперации на Украине на Западе идет фронтальная атака на все русское, в том числе на представителей РПЦ. По его словам, священники Русской православной церкви подвергаются «прессингу».

После начала специальной военной операции являемся свидетелями фронтальной атаки на все русское за рубежом. Не обошел этот негативный процесс и Русскую православную церковь. Ее представители в ряде недружественных стран <...> подверглись жесткому морально-психологическому прессингу, — сказал Аскальдович.

Посол добавил, что от священнослужителей требуют осудить спецоперацию и политику президента Владимира Путина, а также разорвать связи с РПЦ.

За последние месяцы сотрудники украинских силовых структур провели более десятка рейдов, направленных против УПЦ. С конца осени Служба безопасности Украины провела множество обысков в церквях и епархиях по всей стране. Нескольким священнослужителям предъявлены обвинения в госизмене и подрывной деятельности. Так, украинский суд приговорил одного из священников УПЦ к 12 годам заключения, его признали виновным в передаче информации РФ о позициях ВСУ в Лисичанске и в районе Северодонецка. Имя священнослужителя не называется.