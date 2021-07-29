В МИД России объяснили, почему Китай не будет вводить войска в Афганистан

Нет оснований ожидать ввода китайского контингента в Афганистан, считает спецпредставитель президента РФ Замир Кабулов. Его слова приводит РИА Новости.

После вывода армейского контингента США из Афганистана Китай не планирует ввод туда своих воинских подразделений. Кабулов считает, что у Китая нет намерений отправлять своих военных в зону конфликта.

Во всяком случае нет ни одного основания говорить об этом со ссылкой на правительство Китайской Народной Республики, — отметил он.

На данный момент в Афганистане идёт масштабное военное противостояние между официальным правительством в Кабуле и террористической группировкой «Талибан» (организация запрещена на территории РФ). После начала вывода военного контингента коалиции во главе с США талибы активизировали свою активность. Они уже взяли под свой контроль ряд крупных районов и населённых пунктов на территории страны.

29 июля восемь солдат правительственных войск Афганистана погибли в провинции Нангархар на востоке страны. Они стали жертвами ночной атаки боевиков «Талибана», которые напали на контрольно-пропускной пункт.

Госсекретарь США Энтони Блинкен выражает обеспокоенность ухудшением обстановки в Афганистане. Он заявил, что в Вашингтоне ставят под сомнение намерения талибов для южноазиатского государства в целом, поскольку они продвигаются в районные центры и создают угрозы столицам провинций.