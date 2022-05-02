МИД Латвии призвал своих граждан покинуть Приднестровье

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МИД Латвии призвал своих граждан покинуть Приднестровье и на время отказаться от поездок туда, сообщается на официальной странице МИД в Twitter. Внешнеполитическое ведомство страны также сообщило, что на данный момент возможности оказания консульской помощи латвийцам в Приднестровье ограничены.

МИД Латвии настоятельно призывает своих граждан покинуть Приднестровье и отказаться от поездок туда, — заявили в латвийском ведомстве.

Ранее руководство ряда стран мира рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в Приднестровье или покинуть непризнанную республику в случае, если они уже оказались там. С подобными призывами, в частности, выступили Израиль, Германия, Болгария, Канада, США.

25 апреля у Министерства госбезопасности в столице Приднестровья Тирасполе прогремело несколько взрывов. На месте происшествия были найдены предметы, похожие на части боеприпасов, предположительно, тубус от противотанкового гранатомёта. У здания напротив министерства выбило стёкла. Утром 26 апреля был взорван радиоцентр в посёлке Маяк, который ретранслировал российское радио.

Кишинёв расценил произошедшее как способ дестабилизировать обстановку в регионе, а президент Молдавии Майя Санду созвала заседание Совета безопасности.