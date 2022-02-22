МИД Кубы заявил о праве России на самооборону

МИД Кубы назвал обоснованными требования Москвы к НАТО по безопасности. Дипломаты считают, что Россия имеет право на самооборону, поскольку расширение Альянса к её границам представляет собой угрозу национальной безопасности страны, передаёт РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

Намерения США навязать постепенное расширение НАТО к границам Российской Федерации представляет собой угрозу национальной безопасности этой страны... Призываем США и НАТО серьёзно и реалистично отнестись к обоснованным требованиям по гарантиям безопасности со стороны Российской Федерации, которая имеет право на самооборону, — заявили во внешнеполитическом ведомстве Кубы.

В заявлении также говорится, что политика США вносит напряжение и в регионе, и во всём мире в целом. Дипломаты напомнили, что Вашингтон поставляет венную технику на Украину, в несколько стран Европы уже направил свои войска, использует «односторонние и несправедливые санкции», а также развязал антироссийскую пропагандистскую кампанию.

20 февраля глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что США развязали против России пропагандистскую истерию. Он также выступил против расширения НАТО к границам России. По его словам, западные страны неоднократно обвиняли Москву в том, что она вскоре «нападёт» на Украину, несколько раз называли конкретные даты начала «вторжения», которые не подтвердились.