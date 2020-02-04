https://static.news.ru/photo/77dcd318-46fb-11ea-972a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Yibo/Xinhua

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин сообщила, что показатель летальности среди всех заразившихся коронавирусом 2019-nCoV относительно невысок.

Дипломат подчеркнула, что уровень смертности от нового вируса ниже, чем от атипичной пневмонии (SARS), ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и лихорадки Эбола. Кроме того, по её словам, достигнуты положительные результаты в деле предотвращения распространения 2019-nCoV, передаёт «Интерфакс».

Хуа Чуньин выразила надежду на то, обещанная США помощь в борьбе с болезнью будет оказана в ближайшее время.

Как писал NEWS.ru ранее, жертвами коронавируса в Китае стали 425 человек. Число заразившихся 2019-nCoV — 20,4 тысячи человек. Об этом говорится в сообщении китайского комитета по вопросам гигиены и здравоохранения регионов страны.