https://static.news.ru/photo/08c6eb94-2fcc-11ea-a436-fa163e074e61_660.jpg Мухтар Тлеуберди Фото: mfa.gov.kz

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди во время телефонного разговора со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом 5 января выразил обеспокоенность сложившейся на Ближнем Востоке ситуацией и призвал стороны к сдержанности.

Глава внешнеполитического ведомства Исламской Республики рассказал о сложившейся напряжённой ситуации на Ближнем Востоке. Казахстанский коллега выразил обеспокоенность обострением обстановки в регионе и призвал стороны к проявлению сдержанности для предотвращения эскалации напряжённости и к поиску дипломатических путей разрешения конфликта, говорится в сообщении на сайте МИД Казахстана.

Ранее NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп пообещал нанести авиаудар по 52 целям в Иране. Сами цели не названы, но имеет значение их число: ровно столько американских заложников были захвачены Ираном много лет назад. Он добавил, что некоторые из этих целей будут высокого уровня, значимые для Ирана и его культуры. Удар будет «быстрым и точным», пообещал американский лидер. Трамп добавил, что США «более не хотят никаких угроз».

Глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада.

В Госдепартаменте США заявили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.