МИД Израиля объяснил нерешительность властей в поддержке Украины Глава МИД Израиля: власти учитывают влияние России на Ближнем Востоке при поддержке Украины

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Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн

Израиль морально поддерживает народ Украины, однако государству приходится учитывать влияние России в странах Ближнего Востока, заявил в беседе с The Jerusalem Post глава МИД республики Эли Коэн. Он подчеркнул, что властям страны важна безопасность на границах, а потому они сейчас не готовы поддерживать Украину более решительно.

Россия является игроком на Ближнем Востоке, в России проживают сотни тысяч евреев, поэтому мы выражаем моральную позицию поддержки Украины, сохраняя при этом интересы нашей безопасности и еврейского агентства в России, — сказал министр иностранных дел Израиля.

Несмотря на это, Коэн отметил, что власти страны выступают на стороне западных государств. Он напомнил, что в феврале 2023 года Израиль единственный из стран Ближнего Востока направил своего представителя в Киев. По его словам, Иерусалим поддерживает позицию президента Украины Владимира Зеленского по мирному урегулированию военного конфликта, а также выступает за территориальную целостность страны.

Ранее постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил, что власти страны помогают Украине в разработке системы раннего оповещение для спасения от ракетных ударов и оказывают медицинскую помощь, включая лечение на своей территории бойцов ВСУ. Он также подчеркнул, что Израиль старается расширять свою поддержку.