Постпред Израиля признался в жизненно важной помощи Украине Постпред Эрдан: Израиль помогает Украине создавать систему оповещения и лечить раненых

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Израиль помогает Украине в разработке системы раннего оповещение для спасения от ракетных ударов и оказывает медицинскую помощь, включая лечение на своей территории раненых бойцов ВСУ. Об этом в ходе выступления на чрезвычайной сессии Генеральной ассамблеи ООН рассказал постоянный представитель Израиля в международной организации Гилад Эрдан, его слова приводит РИА Новости. Он также подчеркнул, что страна старается расширять свою поддержку.

Израиль по-прежнему оказывает поддержку и даже расширяет ее, продвигая проекты в сфере здравоохранения и гражданской инфраструктуры по Украине, а также помогая разрабатывать умную систему раннего предупреждения с целью спасения украинских жизней от ракетных атак, — рассказал Эрдан.

Он добавил, что в больницах и центрах реабилитации в Израиле проходят лечение сотни украинских пациентов, местные специалисты занимаются оказанием помощи как детям, страдающим от онкологии, так и раненым солдатам в рамках протезирования потерянных конечностей.

Также Эрдан сообщил, что израильские специалисты организовали госпиталь непосредственно на территории Украины.

При этом ранее председатель комиссии израильского Кнессета по иностранным делам и безопасности Юлий Эдельштейн заявил, что у страны нет лишних ресурсов для предоставления Украине военной помощи, так как страна сама находится в напряженном политическом положении. Он пояснил, что стране угрожает ХАМАС, Хезболла и Иран, поэтому нет возможности отправить Киеву военную помощь.

В свою очередь бригадный генерал ЦАХАЛ Яков Нагель сообщил, что Киев до сих пор не получил от Израиля передовую систему ПРО «Железный купол», так как Россия может ее перехватить и изучить. Он также подчеркнул, что Израиль не хочет портить отношения с РФ, отправляя этот вид вооружения на Украину.