В Израиле отказались помогать Украине из-за «непростой ситуации» Депутат Кнессета Эдельштейн: у Израиля нет лишних ресурсов для помощи Украине

Фото: Uwe Steinert / www.imago-images.de / Global Look Press

Председатель комиссии израильского Кнессета по иностранным делам и безопасности Юлий Эдельштейн заявил, что у страны нет лишних ресурсов для предоставления Украине военной помощи, так как страна сама находится в напряженном политическом положении, сообщает RTVI. Он пояснил, что стране угрожает ХАМАС, Хезболла и Иран, поэтому нет возможности отправить Киеву военную помощь.

Я как председатель комитета по иностранным делам и обороне что-то не слышал, что у нас есть огромное количество оружия, которым мы можем так запросто поделиться, учитывая непростую ситуацию, в которой мы находимся на юге с ХАМАСом, на севере — с Хезболлой. В следующем круге Иран и все такое прочее, — сказал Эдельштейн.

Он добавил, что страна оказывает гуманитарную помощь Украине, но признал, что Израиль может делать больше.

Ранее бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что переговоры по конфликту на Украине прервали страны Запада. Политик, который выполнял роль посредника в переговорном процессе между Москвой и Киевом, отметил, что за срыв переговоров в том числе ответственны США, Германия и Франция. Как указал Беннет, в один момент западные лидеры решили «громить» президента России Владимира Путина, а не идти с ним на переговоры.

Бригадный генерал ЦАХАЛ Яков Нагель ранее сообщил, что Киев до сих пор не получил от Израиля передовую систему ПРО «Железный купол», так как Россия может ее перехватить и изучить. Он также подчеркнул, что Израиль не хочет портить отношения с РФ, отправляя этот вид вооружения на Украину.