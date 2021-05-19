МИД Азербайджана заявил о возможной нормализации отношений с Арменией

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Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил о создании реальной возможности для нормализации отношений между Баку и Ереваном. Заявление дипломата прозвучало 19 мая во время встречи с делегацией Caspian Policy Center, независимого аналитического центра в США.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал делегацию о последних событиях в регионе, в том числе о новой постконфликтной ситуации, трёхсторонних заявлениях (по Карабаху — NEWS.ru) и вопросах, связанных с их выполнением. Глава МИД Азербайджана заявил о возможности для возможности нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе принципов суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно-признанных границ, — сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Говоря о недавней напряжённости в приграничной зоне двух стран, министр отметил, что «Азербайджан продолжает укреплять систему охраны границ в рамках своей территориальной целостности, и этот процесс осуществляется на основе карт с каждой стороны». Было подчёркнуто, что этот вопрос политизирован Арменией, и подобные разногласия должны решаться путём переговоров, заявили в МИД.

В сентябре прошлого года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших.

Как сообщалось ранее, Российская Федерация предложила Армении и Азербайджану содействие в вопросах делимитации и демаркации границы. Данную информацию в ходе пресс-конференции 17 мая огласил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.